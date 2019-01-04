聯交所股權變動資料顯示，君實生物(01877)於2018年12月27日獲中金公司(03908)增持22萬股，最新持股數目1,922萬股。



京能清潔能源(00579)於2018年12月28日獲中國再保險(01508)增持382萬股，最新持股數目約6.53億股。



石四藥集團(02005)於2019年1月3日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持35萬股，最新持股數目約7.41億股。



集一家居(01495)於2018年12月27日獲Brainy Economist Investment Ltd增持6,910萬股，最新持股數目6,910萬股。



時計寶(02033)於2019年1月2日獲董觀明增持217萬股，最新持股數目約14.64億股。



上海實業控股(00363)於2019年1月2日獲周軍增持10萬股，最新持股數目30萬股。



億都(國際控股)(00259)於2019年1月3日獲李國偉增持55萬股，最新持股數目約6.51億股。



利寶閣集團(01869)於2019年1月2日獲黃龍德增持49萬股，最新持股數目184萬股。



德基科技控股(01301)於2019年1月2日獲蔡鴻能增持40萬股，最新持股數目約3.66億股。



泰加保險(06161)於2019年1月3日獲趙新庭增持5萬股，最新持股數目5,726萬股。



渝太地產(00075)於2018年12月31日、2019年1月2日及3日獲張松橋合共增持26萬股，最新持股數目約1.34億股。



澳洲成峰高教(01752)於2018年12月31日、2019年1月2日獲祝敏申合共增持106萬股，最新持股數目約9.74億股。



長江製衣(00294)於2019年1月3日獲陳永奎增持4萬股，最新持股數目2,360萬股。



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萬科企業(02202)於2018年12月31日被瑞銀集團減持12萬股，最新持股數目6,571萬股。



先健科技(01302)於2018年12月28日被中國光大集團減持5,000萬股，最新持股數目約9.22億股。



正榮地產(06158)於2018年12月28日被China Orient Asset Management Co., Ltd減持1,400萬股，最新持股數目約6.96億股。

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