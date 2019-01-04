1周10大驚奇：從未出錯！港股「逢九」必行運？

踏入2019年，《1周10大驚奇》上周引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信(https://bit.ly/2F6wXaW )，樂觀時間暫時直至4月，之後再觀察。儘管港股周三開局以點數計，創下史上最差紀錄，惟本周再有從未出錯的異象預測「逢九必升」。事實上，以全周計，港股是倒升，或許今年香港經濟及股樓會安然度過，暫毋須太悲！



【1、異象：逢九必升？港股3大指標從未出錯】

中國人一向講求意頭，港股2019年開局或許是「大吉利是」。不過，金融市場有云：「逢七必爆，逢八必災，逢九必升。」今年會否先悲後喜？



往績顯示，「7字尾」年份的股市多數是見頂年，例如1997年、2007年、2017年(拖至2018年1月)；「8字尾」年份則有災禍，例如1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2018年全球收水及貿易戰。



到了「9字尾」，或許否極泰來，皆因往績顯示，自從全球股市愈趨成熟及愈趨「一體化」後，自1989年以來確實「逢九必升」，例如美國道指1989年升27.3%、1999年升19.5%、2009年升23.5%。(本文附圖一)



日本的日經平均指數1989年升29%、1999年升36.8%、2009年升19%；歐股代表的德國DAX指數1989年升34.4%、1999年升32.4%、2009年升19.5%。



中港兩地，香港恒指確實「逢九必升」：1969年升44.6%、1979年升77.5%、1989年升5.5%、1999年升68.8%、2009年升52.5%，從未出錯；內地滬綜指亦然，1999年升19.2%、2009年升80%。由於內地股市在1990年代才開始，故沒有1989年及之前的市況。



另外，《1周10大驚奇》上周提到，2019年即將踏入「豬年」，過去2007年、1995年、1983年、1971年的豬年，港股都是升市！剛好這4年豬年，都配合着美國總統任期第3年的升市，100%從未出錯，目前再加上「逢九必升」，可謂3大指標共冶一爐。



當然，未來的事情無人能知，信不信由你。



【2、異象：美股逾90%股份跌穿「牛熊線」 已見底？】

除了港股，美國著名財經分析員、於2018年2月發現歐股出現「熊市警號」，料全球數月後會跟隨冧市，結果言中(https://bit.ly/2CNNuhE )的Oppenheimer技術分析師Ari Wald本周表示，雖然2019年金融市場開局不利，但有技術指標乍現曙光，美國股市可能已見底。



他所說的指標主要來自紐約證券交易所買賣的股份表現，觀察當中有多少股份處於俗稱「牛熊分界線」以上(美股為200天線，猶如港股的250天線)。他指出，當2018年第4季美股顯著調整時，最低迷的時候僅8%股份處於200天線以上，為極度超賣，根據往績，雖然之後的1至3個月回報或疲弱，但6至12個月後則十分強勁。(本文附圖二)



他又指出，上述如此低迷的狀況，往往預示着新一輪牛市升浪來臨，例如1994年、2003年、2009年、2013年，以及2016年，都出現過類似市況。因此，他估計，標指已經見底，目前是打底階段，投資者可觀察標指2,375點及2,700點，一旦升穿或跌穿，才再另作盤算。



【3、異象：美股未達熊市定義？目前可能是...】

提到美股，相信投資者近期熱話之一是美股極速暴跌、及後又極速反彈。不過，若仔細地看，美股真的已陷入熊市嗎？或許答案不是熊市或牛市那麼簡單，而是「殭屍市」！即後市可能會步入不冷不熱的狀態，像殭屍般跳來跳去的「上落市」。



數據顯示，2018年12月26日的標指即市低位為2,346.58點，較今年9月20日的收市高位2,930.75點，其實僅累跌19.93%，差不足2點，即要跌到2,344.6點，才符合高位累挫20%的熊市定義，當日標指收市更沒有累挫兩成。因此，技術上，美股根本未達熊市定義。



根據研究機構Bespoke Investment Group的往績顯示，自1945年以來，美股有6次由高位累挫19%，而未到20%的例子，當中，由高位到低位的最短日數為45日，最長則為531日，平均161日。今次由9月到截至上周五(12月28日)為99日。



換句話說，美股後市更有可能是在2,346點至2,930點的大型區間上落，除非跌穿2,344.6點，否則難言熊市已來臨。



【4、神準大好友：美股首季千萬不可跌穿上季底部】

上述提到標指「2,346.58點」，這對後市判斷有何意義？由2009年至今一直是美股大好友、於今年10月2日呼籲增持現金，12月17日預言股市正築底，料12月24日後迎來「聖誕升浪」，結果言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut本周表示，雖然近日美股市況確實大幅波動，但相信「結構性牛市」未完。



他說：「今次長期的結構性牛市將會持續15、16，甚至17年，猶如1949至1966年及1982至2000年的長期牛市。目前我們只是經歷了9年牛市，相信仍有數年時間。」



不過，他亦坦言，自己不是上帝，一旦標指跌穿了「2,346.58點」的低位，「我也要重新審視牛市是否已完」。他又指出，根據上世紀著名的華爾街前輩Lucien Hooper以往分析，一旦美股在2019年首季跌穿了2018年12月的低位，投資者就要小心，因為歷史顯示，這是十分不祥的噩耗！道指2018年12月26日創下21,713點低位。



不過，Saut仍預期，美股在2019年會再創新高，原因是企業盈利依然健康，會超過市場預期，估計標指有機會升上3,000點以上。



作為投資者，一定要記着Jeff Saut的名字，皆因他測市準確度高，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。



【5、Apple開路！全球股市轉捩點就在下周？】

講到股市後向，當然要注意下周一及周二(1月7至8日)的中美貿易談判，此前，蘋果公司(Apple Inc.)於周三(1月2日)突擊發出變相盈警，行政總裁庫克更在給投資者的一封信中表示，公司未料到在新興市場、尤其是中國的業務增長會出現如此大幅度的下滑。這可能會有助下周中美公布好消息？



巧合的是，今次蘋果公司變相盈警是在下周中美重啟貿易會談之前數天，從時機上看，或許會削弱美國在談判上的政治優勢。更巧合的是，該「盈警」是發生於特朗普周三(1月2日)試圖淡化貿易戰對總體經濟產生的影響之後。



據悉，特朗普在出席內閭會議期間表示，去年12月股市出現了「小小的故障」，但相信只要達成貿易協議，股市將會上漲。



數據顧問公司中國褐皮書國際(China Beige Book International)行政總裁Leland Miller表示，中國經濟增長減速較公開數據所揭示的快得多，表明面臨的「停戰」壓力較市場普遍認為的大得多。另一方面，美國股市下跌，特朗普面對的情況似乎也是一樣。



瑞穗銀行(Mizuho Bank)經濟與戰略主管Vishnu Varathan更指出，蘋果公司事件反映在中美貿易談判條款中，美國絕非擁有最終及明確權力去凌駕對方，他們不得不否認中國是龐大的市場。



更重要的是，特朗普曾警告，一旦在3月1日到期的中美貿易戰「90天休戰期」後，雙方若無新進展，就會將關稅升級，受影響的產品包括目前獲豁免的蘋果公司產品。就此，蘋果公司的警告已反映中美雙方必須在2019年初達成共識，以掃除市場對貿易戰升級的疑慮。



【6、今年最爆新年演說！特朗普暗示中美傾得掂？】

提到特朗普，2019年伊始，各地元首都會按慣例發表演說，他當然不例外，惟用語依舊「出位」。



他在其社會媒體Twitter帳戶上載了歷時近兩分鐘的片段，在第11秒左右就「爆肚」說：「當我正在白宮工作的時候，你們(泛指民主黨人)今晚在外邊開派對，但我不怪責你們。好好享受吧！我們將會經歷偉大的一年，有一個真真正正快樂的一年。」



事實上，特朗普在2018年12月31日不斷在Twitter發表有關「邊境牆」的留言，有美國媒體直言，這反映他確實「孤單」。



作為「自信十足」的總統，特朗普提及：「我要告訴你們的是，過去歷屆美國政府取得的成就，都不如特朗普政府過去兩年取得的，我對此非常自豪...我們的經濟很好，經過許多年後，工資上漲了，人們賺的錢多了，可以打一份工，也可以打第二、第三份。我們正簽署新的協議，與墨西哥、加拿大、南韓...人們都說這是不可能的。」



他最後說：「祝大家新年快樂，請享受新的一年及下一年。然後，繼續享受之後的4年。一切將會變得美好。」他之後又補充說：「2019年將會是沒有患上『盲反特朗普症候群』的人奇妙的一年，只需冷靜並享受旅程，偉大的事情正在我們的國家發生！」



所謂「盲反特朗普症候群」(Trump Derangement Syndrome)，是指一種不顧邏輯與理據「瘋狂地討厭特朗普」的精神狀態；這個術語常被親特朗普的保守派用來形容「反特朗普份子」。



【7、跨年經濟數據奇弱 中美若「反枱」必大鑊！】

事實上，中美都必須達成「偉大的事情」，否則必定大件事。首先，內地在2018年最後一日公布了12月製造業採購經理指數跌至49.4，差過預期，為2016年7月以來首次跌穿50的盛衰分界線，反映貿易戰影響逐漸浮現，經濟前景確實轉差，亦意味着2018年第4季經濟難有驚喜。



上述指數主要是衡量每個月的工業產出、新訂單、新出口訂單、存貨、供應商發貨、就業及製造成本投入的價格，為整體經濟的前瞻指標。若細緻地看，12月無論是新訂單、新出口訂單及進口指數，全部均處於盛衰分界線以下，預示着不論是內地還是海外市場，整體需求下跌壓力正在加大，情況未許樂觀。



到了2019年1月1日，南韓公布12月出口意外地按年跌1.2%，較市場預期增3.3%大相逕庭；其中，對中國出口大減13.9%，與2017年同期強勁增長14.8%形成鮮明對比。值得留意的是，南韓不少出口至中國的貨品是屬於中間產品，需要在中國完成組裝，再輸出國際。這在在反映貿易戰不單止大幅影響中國，連美國及其他發達國的經濟也開始風雨飄搖。



南韓出口一向被市場視為全球經濟「晴雨表」，因南韓貨品由汽車到電子產品，每樣也是對外銷售為主。



另邊廂，美國也不好過！當地12月5大地區的聯儲製造業指數一同下滑，為2016年5月以來首次，反映美國一大經濟支柱已開始不穩，有企業已陷入困局。當中，紐約聯儲銀行明言，雖然仍看好未來6個月前景，惟樂觀程度已略低於去年11月；更有公司埋怨，去年春天原本仍不錯，直到特朗普關稅來襲。



再者，12月美國ISM製造業採購經理指數(PMI)由11月的59.3大跌至54.1，創2016年11月(53.4)以來新低，並遠遜於市場預期的57.9，亦為經濟前景響起警號。



【8、資本主義沒落？逾半美年輕人「想食大鑊飯」】

提到中美，相信不少人將它們分為「社會主義」及「資本主義」兩大代表。本周就有驚嚇調查，美國年輕人竟然想轉食「大鑊飯」！



具有國際影響力的民意調查機構蓋洛普(Gallup)本周公布調查顯示，美國年輕人喜好「社會主義」多於「資本主義」的數字上升！調查發現，美國介乎18至29歲的年輕人之中，有51%人較喜好「社會主義」；僅45%人較喜好「資本主義」。以後者而言，過去兩年已勁跌12個百分點；相比之下，2010年有68%年輕人表示，較喜好「資本主義」。



就此，有分析警告，美國是時候重新思考「企業存在的目的」及「民主資本主義危機」。



事實上，在過去40年，資本主義為全球帶來巨大財富、收入，以及生產力。不過，隨着2008年金融危機後，各國央行大量放水救經濟，近年產生的結果竟然是富人愈富，窮人續窮，令全球民粹主義萌芽，資本主義出現危機。



【9、世界銀行警告：全球進入「黑色十年」】

假若資本主義沒落，全球會變成如何？世界銀行經濟學家Franziska Ohnsorge本周警告，全球經濟將進入「黑色十年」，並預警未來十年將是自上世紀90年代該行開始收集相關數據以來，經濟潛在增速最慢的十年，可能對投資者和借款者產生嚴重影響。



該行預計，隨着各國央行逐步退出「放水」行列，發達國經濟體2019年經濟增長將從2018年的2.2%放緩至2%，到2020年更進一步轉弱至1.7%。由於經濟前景轉差，金融市場無序波動的可能性亦會隨之增加。



個別地區方面，歐元區2018年經濟預期增速為2.1%，到2019年放緩至1.7%，並在2020年下滑至1.5%。



日本經濟2018、2019、2020這3年增速料分別為1%、0.8%和0.5%，也是愈來愈弱。中國經濟2018年料能增長6.5%，惟2019及2020年則放緩至6.3%。



【10、新年想有新開始？不妨思考「股神」呢句話】

最後想分享一下，2019年到了，新一年有否想過新開始？或許參考一下「股神」巴菲特的一句話吧！連他的「老友」、微軟創辦人蓋茨也認為十分有用。



相信有投資經驗的人，都會聽過巴菲特的名字，他亦是全球首3位最有錢的人，惟他從來都不會以金錢去衡量一個人的成就，生活更是慳儉。



那麼，他用甚麼來衡量成功呢？蓋茨透露，成功準則來自一條問題：「你關心的人，他們會以愛來回應你嗎？」蓋茨坦言，這句話提醒了他要以更廣泛的角度去衡量成就。



每年完結前，蓋茨都會為自己過去一年的工作及個人處事做評估，受到「股神」及他的妻子影響，坦言自己的評估與20多歲時剛創立微軟十分不同。他說：「在年輕時，每年的評估是回應一條問題：微軟有否令個人電腦的夢想成真？」



時至今日，他會問：「我有否為家庭投入足夠時間？有否學習足夠的新事物？有否建立新的友誼關係及更深地鞏固已有的關係？」

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