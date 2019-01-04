社交音樂App「音遇」再獲融資　估值逾15.6億

內媒報道，內地熱爆短視頻應用抖音同系的音樂社交App音遇剛完成數千萬美元融資，由紅杉資本和高榕資本共同領投，令該應用最新估值超2億美元(逾15.6億港元)。



音遇App是一款手機K歌社交軟件，去年4月完成由今日頭條投資的數百萬元人民幣天使輪融資。其公司全稱北京三個逗號科技，成立於2017年11月。



資料顯示，在iOS App Store社交應用榜上，音遇目前排行第一，超過小紅書；而QuestMobile數據顯示，截至去件12月16日，音遇日活躍用戶數為85萬。



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