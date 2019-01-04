吳小平：人行放水　貨幣政策「相機而動」

周五(1月4日)港股收市後，人民銀行宣布全面降準1個百分點，釋放1.5萬億元人民幣。東方產經「名家筆陣」專欄作者、中國資深金融人士吳小平指出，無論是降準抑或降息，或者其他價格型或數量型的貨幣政策金融工具，都是要服務多個目的，如進出口、就業、經濟發展等，要在多個目標之間尋求一個平衡點。



傳統的經濟學理論，一般認為是不太可能平衡的，也就是要優先滿足一兩個目標，就要捨棄其他一兩個目標，這個就是「相機而動」的政策。



他認為，考慮到2019年經濟發展前景的不確定性增加，這次當局還是下定決心，針對經濟發展的問題，在增加流動性這個領域上要多作努力。至於人民銀行所關心的其他一些政策目標，可能就要階段性的退卻。



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