陳炳強：降準刺激有限　料港股僅「hea彈」

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，中國人民銀行「降準」，市場可說已充分預期，增加流動性對中國經濟有幫助，但要留意近年每次「降準」的效力都有所降低，且有時會帶來人民幣轉弱的副作用；幸而近日市場憧憬美國加息步伐放慢，令美元匯價回軟，紓緩了人民幣貶值的壓力，股市或有機會彈一彈，惟不要期望過高，「因現時是五癆七傷，食藥、貼膠布頂一頂，好過無而已！」，估計恒指可上試26,000點，但27,000點則阻力大。



他又稱，中央不會「大水猛灌」，故「降準」只是令經濟不進一步惡化，但若要經濟前景轉勢向好，首要中美貿易談判能達成實質協議。然而，下周中美兩國只是低層次官員磋商，故僅是一般工作會議，難望有大突破，或要留待下次更高層次官員洽商。因此，他建議投資者宜趁反彈減磅，寧可待事成後才再追貨。

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