專家：降準不代表內銀放貸即飆　效果仍待觀察

中國人民銀行剛宣布調低存款準備金率(簡稱「降準」)。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指出，降準比起中期借貸便利(MLF)的好處在於減少銀行取得資金的成本，惟降準能否刺激銀行放貸意欲和企業借錢需求，繼而穩定增長，實在有待觀察。中國經濟面臨外憂內患，「可能唯一一條路就係放水」，但會抵銷美國可能放慢加息步伐，對人民幣匯價的支持。



他提醒，降準不代表銀行放貸給企業的誘因會即時大增，因為經濟增長下滑，銀行也要顧着資產質素。更關鍵的企業借貸需求，則要看投資需求，問題是之前內地固定資產投資的增加，一部分是環保要求收緊之類的政策驅動，「想把生意做大」的因素未必太多，觀乎現在環保工作做得七七八八，中美貿易戰拖累經濟下滑，企業投資意欲可能減弱，導致銀行貸款增長未必能夠保住目前水平。他又相信，銀行下屬資產管理公司和保險等非銀行資產，於企業借錢方面的角色會有所提升。



吳卓殷稱，對降準釋放的資金有多少能夠流入實體經濟持保留態度，但預期人行今年有機會再降準一至兩次，因為中國政府傾向促使銀行以較低利率給社會貸款，近年「債轉股」、「普惠金融」等措施，亦可反映當局現在偏好「用行政手段放水」。再者，降準可以降低國內債市的息率，起到降低融資成本的效用，反觀直接減息的負作用是谷起資產泡沫。



對於市場視穩住房地產和增加基建是中國經濟保持穩定的力量，吳卓殷則認為，地方政府推基建項目或受到槓桿高的制肘；地產方面則要留意過往的投資增加使地價上漲，因此地產投資對經濟的作用未必太大。

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