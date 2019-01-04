天鑽步行9分鐘去火車站　睇樓客：當做運動

大埔新盤天鑽即將開售，發展商表示住客步行9分鐘可達大埔墟火車站，睇樓客點講？



●張女士表示，家人想買樓，故陪同參觀，覺得樓盤位置不方便，但自己有揸車，又認為發展商質素「差咗啲」，未知項目的質素，會先參觀示範單位再決定。



●梁生現居粉嶺，自己有揸車，故不擔心交通問題，加上項目價錢平，預算斥500餘萬買兩房單位，會先入票碰碰運氣。



●陳小姐現居大埔，希望原區換樓，認為項目位置一般，雖然說出入要經斜路「當做運動」，但覺得「有老有嫩，最好有邨巴」，現時會審慎入市，未決定會否入票。



彭生與女友之前曾參觀其他新盤，但當時未有首期，歷3至4年終於儲夠首期，打算結婚。他認為只要樓盤平，不怕項目位置不方便，有意買兩房上車。雖然兩年樓花期太長，但都無辦法，可能會繼續各自與家人同住，再作打算。



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