長實趙國雄：今年推三盤　頭炮波老道豪宅

長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，今年全年將推出三個樓盤，今季將推出西半山波老道豪宅項目，第二季或第三季將推出長沙灣海壇街項目，而第四季則有將軍澳日出康城第八期。



對於市況，他認為樓市存在壓力，現時風險較早前高少少，呼籲市民量力而為，不要過度借貸。而樓價走勢方面，他認為，今年整體樓價跌10至20%，不過每個地區情況不同，但估計納米樓單位的跌幅會大一點。



對於中美貿易戰，他又認為，難以在短期內解決，個別大型外資科技公司蘋果公司亦發出盈警。



問及近月有發展商及代理就一手新盤佣金有爭議，他表示，集團會預早通知代理相關事宜，讓他們及早調動資源。

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