解畫！碧桂園回應多名高層人事調動原因

繼早前太子女兼董事會副主席楊惠妍調任聯席主席後，碧桂園(02007)再公布高層人事調動，涉及6名副總裁級管理層，部分將調職機械人及現代農業等新業務部門。



其中，集團常務副總裁及品牌營銷中心總經理程光煜，將兼任投資策劃中心總經理，另外5名副總裁將分別兼任博智林機器人公司、碧桂園農業控股、集團設計及成本管理中心等部門管理層。



碧桂園回應東網查詢時表示，此番人事調整將多位集團副總裁調入新業務部門，體現集團對上述業務的高度重視，預料有利於主營業務與新業務之間深度融合與協同；又指是次多位高管職能輪換，與集團一貫倡導培養復合型管理人才的用人理念一致。

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