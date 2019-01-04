美聯集團：去年樓價僅升約2.54%

美聯集團(01200)主席黃建業在其公司周年晚會中表示，2018年本來應是香港樓市破盡紀錄的一年，樓價一度累升12.4%，屢破歷史新高，惟此後「高處不勝寒」，受外圍市況動盪，波及勢頭正旺的樓市，而樓價因此拾級而下，表現「虎頭蛇尾」，全年回落至僅升約2.54%。



總結全年市況，根據該行數據，去年新盤「額跌量跌」，全年一手私樓註冊金額錄約2,207億元，按年跌約8.8%，一手私樓註冊量錄約15,730宗，按年跌約15.7%。而二手「額升量跌」，去年二手住宅註冊金額錄約3,415億元，按年升約9.1%；二手住宅註冊量錄約43,288宗，按年跌約4%。

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