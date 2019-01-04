辰興發展斥逾6億人幣　收購雲南地

辰興發展(02286)公布，擬收購西雙版納景緣投資開發有限公司100%股權，合共涉約6.4億元人民幣。



收購目標主要資產為3幅位於中國雲南省西雙版納旅遊度假區二期的地皮，估計總面積335.75畝(約22.3萬平方米)，當中306.12畝(約20.4萬平方米)作住宅用途，另29.63畝(約1.97萬平方米)作商業用途。



董事會認為，100%股權轉讓為集團帶來上佳機會，將其投資及物業組合多元化至雲南市場，董事會對雲南市場增長前景樂觀，並認為可為其股東帶來更多投資回報。

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