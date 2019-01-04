跌市睇新盤　準買家有乜盤算？

近期新盤掀搶購潮，本周的二手樓價指數又終止跌勢，樓市捱打多月，難道真的有轉機？適逢中國海外發展(00688)大埔天鑽正式開放示範單位予公眾參觀，《東網》直擊現場，睇睇準買家們有乜盤算。



●張小姐：樓價高位已過 現在係入市時機

睇樓客張小姐表示，對於過去數個月不少大型屋苑樓價已有大幅回落，她認為，中美貿易戰後樓市已回軟，坦言現不算高位，在她個人心目中，樓價已跌約兩成，認為再跌機會不大，有感現時是入市時機。



●李先生：平貴都要住 唔驚得咁多

居於北區的睇樓客李先生表示，雖然過去數個月樓價回落，不過過去多年香港樓價大上大落，認為「驚唔到咁多」，坦言作為自住用家「貴又要住、平又要住」。



●Ken：輕微下跌 唔會動搖入市信心

有意購三房大單位收租的Ken表示，雖然近月樓價有所回落，但他認為只屬輕微下跌，沒有動搖其入市信心，又認為近月發展商傾向以低價開盤，估計短期內其他發展商亦會跟隨此策略。他又指項目首批單位開價較便宜。



●陳先生：新盤抗跌力較高 想幫兒子入市

居於上水的睇樓客陳先生表示，雖然該盤「麻麻」，但有意幫兒子購買一伙一房或兩房戶。對於樓市前景，他認為，中美貿易戰會拖累經濟，但估計不會大幅度影響樓市，雖然擔心樓價下行，但預計新樓抗跌力會較好。



●陳女士：出入行斜路唯有「當做運動」

睇樓客陳女士現居大埔，希望原區換樓，認為項目位置一般，雖然說出入要經斜路「當做運動」，但覺得「有老有嫩，最好有邨巴」，現時會審慎入市，未決定會否入票。



●彭先生：最緊要價平 隔涉都唔驚

彭先生與女友之前曾參觀其他新盤，但當時未有首期，歷3至4年終於儲夠首期，打算結婚。他認為只要樓盤平，不怕項目位置不方便，有意買兩房上車。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/