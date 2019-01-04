美股大淡友：經濟衰退恐今年內殺到

外國傳媒報道，一向是美股大淡友、曾在2018年3月列出美股10大見頂原因、並於2018年7月警告，非常肯定「牛市」6個月內玩完的Gluskin Sheff首席經濟師David Rosenberg最新警告，美國經濟今年將陷入衰退。



他說：「我們將會陷入衰退，我認為會是今年內，機會超過八成，原因是聯儲局收緊貨幣政策。我們在市場上看到的金融條件被收緊，將最終對未來幾季的經濟產生連鎖效應。當衰退來到時，沒有人能免疫。可悲的是，我們沒有財政政策應對，因為已在經濟見頂周期時採用了。」



Rosenberg為長期淡友，但他亦是2008年金融海嘯後首批唱好股市的華爾街分析員。



(註：他於2018年7月24日警告，非常肯定6個月內「牛市」玩完 因為... https://bit.ly/2RuA5mL )

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