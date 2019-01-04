為鮑威爾「放鴿」鋪路？又有聯儲官員料不加息

繼美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)「放鴿」後，外國傳媒報道，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特(Loretta Mester)最新表示，如果美國通脹不升溫，聯儲局可以停止加息。



她指出，市場非常關注經濟下行風險，未看到通脹有大升風險，利率亦已處於中性區間之內，強調聯儲局做出決策時必須考慮市場及商業前景。



聯儲局主席鮑威爾將於香港時間周五(1月4日)晚上11時15分發表演說。

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