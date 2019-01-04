新盤UPDATES：發展商趁市旺　部署極速開價

一手市道暢旺，發展商急不及待籌備大規模推盤攻勢，個別更極速部署月內開價，盡快搶客。



●新地雷霆：今年繼續「月月有樓賣」

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，未來6個月將會推出6個樓盤，「月月有樓賣」，下周將公布馬頭角Downtown 38首張價單，之後將再推出東半山司徒拔道豪宅及西南九龍匯璽第三期；此外，屯門御半山二期的推售工作亦準備中。



他續稱，期間也會以現樓形式推出北角海璇及何文田天鑄的單位。



●長實趙國雄：今年推三盤 頭炮波老道豪宅

長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，今年全年將推出三個樓盤，今季將推出西半山波老道豪宅項目，第二季或第三季將推出長沙灣海壇街項目，而第四季則有將軍澳日出康城第八期。



對於市況，他認為樓市存在壓力，現時風險較早前高少少，呼籲市民量力而為，不要過度借貸。而樓價走勢方面，他認為，今年整體樓價跌10至20%，不過每個地區情況不同，但估計納米樓單位的跌幅會大一點。



對於中美貿易戰，他又認為，難以在短期內解決，個別大型外資科技公司蘋果公司亦發出盈警。



問及近月有發展商及代理就一手新盤佣金有爭議，他表示，集團會預早通知代理相關事宜，讓他們及早調動資源。



●嘉華温偉明：集團今年料推千伙 涉啟德及九龍城項目

嘉華國際(00173)營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，今年該集團料將會推出三個項目，包括啟德全新住宅盤，涉及約1,000伙，戶型及定價將會參考同系同區嘉匯，而九龍城嘉林邊道豪宅項目亦有機會推出，將提供10伙實用面積逾4,000方呎。此外，集團也會推出大埔白石角嘉熙餘貨約300伙。



對於樓市前景，他認為未來走勢將會平穩，現時個別發展商以低價推盤，只是視乎各地區的吸納能力，吸納速度較慢的地區便需要在價格上作出調整，認為並非整個市場亦會採取同一策略。



對於近月樓市回軟，他認為是心理因素大過實際情況。



●恒地林達民：首季推市區兩盤 共涉約700伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，人行降準料將刺激股市，而香港市況與內地息息相關，估計本地股市及樓市亦會受到支持。他又認為，受中美貿易戰影響，上半年樓市走勢未必好，但估計未來達成協議後，下半年會重拾升軌。



他透露，今年首季將推出與市建局合作的長沙灣元州街項目，提供約200伙，而提供約500伙的紅磡馬頭圍道項目，亦料於該季推出。



●天鑽開放示範單位 「蛇餅」出現

中國海外發展(00688)大埔天鑽周五(4日)開放示範單位予公眾參觀。據下午2時現場所見，售樓處樓下電梯大堂，有逾百名睇樓客及代理排隊等待參觀，出現「打蛇餅」的情況；而售樓處所在的大廈地下周邊街道，亦有不少代理撈客。



該盤周四(3日)公布首張價單，提供324伙，折實平均呎價約1.28萬港元，貼近同區二手價，一房戶入場費438.8萬元起。



●樓價高位已過現時屬入市時機

同區睇樓客張小姐表示，自己為首次置業人士，認為該盤開價屬合理價，低於同區部分二手樓，加上近港鐵站，有興趣購買該盤一伙兩房戶，預算樓價約500萬元，而且亦喜歡屋苑住客會所。



對於過去數個月不少大型屋苑樓價已有大幅回落，她認為，中美貿易戰後樓市已回軟，坦言現不算高位，在她個人心目中，樓價已跌約兩成，認為再跌機會不大，有感現時是入市時機。



●香港樓價大上大落 平貴都要住

居於北區的天鑽睇樓客李先生表示，本身已有物業，由於子女快將結婚，有住屋需求，有意購買該盤一伙三房大單位作自住，樓價預算約800萬至1,000萬元，未來將會交由子女「慢慢供樓」，至於項目位置則認為中規中矩。



對於未來樓市前景，他認為，雖然過去數個月樓價回落，不過過去多年香港樓價大上大落，認為「驚唔到咁多」，坦言作為自住用家「貴又要住、平又要住」。



●凱滙第二期首錄兩宗交易未有進展個案

信和置業(00083)等觀塘凱滙第二期首錄兩宗交易未有進展個案，同樣於去年12月23日開售首天簽訂臨時買賣合約，包括5座35樓F室，成交價1,170.95萬元，至於3座39樓E室則以1,697.23萬元售出。



●Downtown 38最快下周開價 春節前開售

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角Downtown 38，樓書已剛上網，最快下周開價，示範單位盡快開放，農曆新年前有機會開售。



他指出，項目佔近七成為一房戶，不少售價料低於600萬元，而美國加息態度軟化，有利買家置業。對於首置盤推售，他認為與私樓客源不盡相同。而樓市已回氣一段時間，第一、二季樓市成交量料回升。



新地代理副總經理唐錦江稱，項目共有228伙，標準戶實用面積300至414方呎，特色戶則由280至561方呎，最大為三房戶。

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