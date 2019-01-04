有圖！美失業率似見底　經濟恐很快確認衰退

美國勞工部最新公布，2018年12月失業率回升至3.9%，返回去年7月水平，恐預示着之前的3.7%已是底部，這或許是經濟衰退的先兆。



美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold曾警告，自1948年以來，極低失業率往往完美地預言衰退正來臨，是非常好的股市調整(高位累跌10%)或「熊市」(高位累瀉20%)來臨的指標。(本文附表)



自1948年以來，有10次失業率到了周期底部，介乎2.5至5.6%，平均是4.1%(即現時更低)，美國經濟往往就在失業率見底後的1至16個月內陷入衰退，平均差距約9.2個月。股市的「熊市」也有跟隨低失業率的特徵，當中只有1973年是例外，當年低失業率反而與熊市結束幾乎同時出現；在2000年3月，熊市開端則在失業率見底時開始。總結熊市周期平均近15個月。



換句話說，若美國失業率確認在2018年11月的3.7%見底的話，經濟恐在2018年12月至最遲16個月內，即2020年3月前，正式確認陷入衰退。

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