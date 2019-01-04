樓價UPDATES：二手回軟　買家「一筆過」入市

近月樓價回落，有買家剛以一筆過方式購入屯門兆隆苑單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳新都城2期2座高層G室，實用面積363方呎，採兩房間隔，座向西北方。單位去年10月份開價598萬元，剛零議價下沽出，實用呎價16,474元。原業主於2009年10月以223萬元買入上址，持貨近10年帳面獲利375萬元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●屯門居屋兆隆苑低層16室三房戶，實用面積566方呎，有外區退休人士鍾情單位景觀開揚，故即睇即買，於已補價自由市場以460萬元一筆過付款購入，實用呎價為8,127元，屬市場價成交。



●屯門居屋兆禧苑B座中層12室，實用面積338方呎，有區內人士鍾情該區配套完善，而且租金合預算，決定以9,000元承租，實用呎租約27元。以同類型單位銀行估價約378萬元計算，租金回報率約2.9厘。



●火炭御龍山2座低層A室，實用面積927方呎，以三房包括套房連工人房間隔，座向東南望河景，以1,500萬元易手，實用呎價16,181元。據了解，原業主於2008年6月入市，當時作價941.3萬元，持貨至今帳面獲利558.7萬元。



●元朗世宙上月錄9宗租賃成交，平均實用呎租約31元。屋苑3座高層E室，實用面積429方呎，兩房間隔，以1.48萬元租出，實用呎租近35元。由於正值租務淡季，近期業主普遍願意提供議價空間，幅度約5%。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/