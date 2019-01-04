技術指標：Apple遭「血洗」後　或報復式反彈

外國傳媒報道，儘管蘋果公司(Apple Inc.)周四(1月3日)遭「血洗」，股價急挫一成，並由去年10月高位累挫逾39%，惟有技術指標顯示，該股短期內或會大幅反彈，信號來自200周線。



根據往績，蘋果公司股價自2008年以來，包括2013年及2016年，每當跌至200周線後，就會極速反彈，而且從未失守過該線。當然，這不代表是固若金湯，惟技術指標往績均顯示，當「第一次」測試該線時，均會有防守力，尤其是該股已跌至「超賣」水平。



回顧2016年7月時，蘋果公司股價調整至200周線就見底，之後12個月累升70%。

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