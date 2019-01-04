夜市UPDATES：鮑威爾指當局有耐性　道指漲600點

美國聯儲局主席鮑威爾表示，當局將時刻準備着調整政策立場，並會保持耐性。市場對他的講話反映正面，道指報23,299，升612點或2.70%；標指報2,515點，升67點或2.77%；納指報6,672點，升208點或3.23%。



鮑威爾表示，如果總統特朗普要求我辭職，我也將不會這麼做。還沒有安排跟特朗普會面的時間。



【22:53】美國非農就業數據理想，緩解市場對當地經濟前景的擔憂，加上中國宣布降準利好美股，道指目前漲幅擴大至400點，報23,092點，升406點；標指報2,493點，升45點；納指報6,600點，升136點。



蘋果公司股價反彈近2%，其他FAANG股份升逾1%。



美國12月份新增非農業職位由11月的17.6萬個，大增至31.2萬個，遠高過經濟師預期18.4萬個，增幅創10個月新高，但這同時打擊市場對暫緩減息憧憬。



然而，繼美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)「放鴿」後，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特(Loretta Mester)接力放鴿，指如果美國通脹不升溫，聯儲局可以停止加息。



聯儲局主席鮑威爾稍後發表講話，市場關注他最新的貨幣政策取態。



美國政府停擺困局難解，即使美國總統特朗普及國會領導人周五將討論邊境圍牆問題，惟據報他不會在邊境安全方面讓步。



另外，中國降準及中美續貿易談判提振市場信心，港股期指夜市報25,680點，升79點，高水54點。歐股全線走高，英股升1.59%；德股升2.47%；法股升1.88%。



【22:33】市場憧憬下周中美貿易談判會取得進展，加上中國人民銀行「放水」，同時美國國會達成協議，結束政府停擺，刺激美股周五早段反彈，道指高開342點，報23,028點，納指漲108點，報6,572點。市場注視稍後時間美國聯儲局主席鮑威爾出席座談會時發表的言論。



蘋果公司（Apple Inc.）日前突然預警收入下跌，股價周四挫近一成，以收市價142.19美元計，較200天線的技術支持位僅高出37美仙，周五早段報143.89美元，升1.19%。分析員紛紛調低Apple的投資評級，現時給予「買入」的分析員，由2018年初的36名減少至只有23名，佔整體比率僅48%，2004年來首次少於一半，亦即iPhone面世以來最少



高盛重申唱好Netflix，指其股價未來12個月有機會漲50%，Netflix股價早段280美元，升3.29%；英特爾獲美銀美林調高評級，由中性上調至買入，12個月目標價亦由52美元上調至60美元，股價早段升2.65%至45.67美元。



Brooks Macdonald副投資總監Edward Park表示，投資者對美國經濟增長與股市估值低殘大惑不解，但他相信若經濟數據維持相對正面，股市全年不會維持負數。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/