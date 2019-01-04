否極泰來？超準「牛熊指標」發出「買入信號」

外國傳媒報道，美銀美林預測非常準確的「牛熊指標」最近跌至1.8，進入「極端熊市」水平，為股市「買入信號」。該行首席投資策略師Michael Hartnett稱，這是自2016年6月英國公投脫歐以來，首次觸發風險資產「買入信號」。



回顧這指標於2002年面世，一向較為準確，上次在2018年1月30日發出「沽售信號」，結果環球股市在2月就上演大冧市。



該指標推出至今出現過12次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%；如今則出現「買入信號」，上次2016年6月後，股市確實步入升浪。

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