財經評論：零售萎縮百業愁　政府難靠惟自救

一葉知秋，香港去年11月零售數據遠遜預期，意味整體經濟增長動力正在減弱，企業經營愈趨困難。可香港政府一貫老神在在，除了放話指會在預算案善用儲備，施小恩小惠之外，對於如何止住經濟滑坡、加強扶持企業、保障就業民生，疏導金融風險，皆缺乏周詳籌劃及應急方案，一心等中央打救的心態，只怕最終會累及各行各業！



旅發局早前公布，11月訪港旅客近600萬人次，按年增長逾兩成。當局解釋受惠廣深港高鐵及港珠澳大橋開通，更為去年全年旅客量可能超過6,000萬人次而自豪不已！可統計處最新數據顯示，11月香港零售銷售按年僅增1.4%，遠低於市場預期的4.5%，乃2017年6月以來最差。



顯而易見，旅客增長，並不等於旅客消費增長，更不一定就能惠及零售業以至整體香港經濟。究其原因，內地旅客佔訪港旅客逾七成，而當中有逾半是不過夜，消費不多。此情此景，充分反映港府一直忽視經濟結構單調薄弱的問題，經濟轉型緩慢，不思進取地只管依賴內地旅客來源，而沒有推動旅遊與其他主要產業緊密連繫以達增加附加值，開拓新商機之效，更遑論有清晰的發展藍圖。



結果，旅客數字增多，但論經濟效益，各行各業皆徒勞。彈丸之地頻現短暫高旅客流量，「財神」卻只過門而不入，更換來干擾民生之苦，商戶被誤導而錯判形勢，投資隨時血本無歸！



全球經濟朝向衰退有迹可尋，中國經濟更備受貿易戰打擊，周五(1月4日)人民銀行便急急宣布大舉放水，可知形勢相當嚴峻，以此觀之，香港零售急速轉弱並非無因。除了旅客人均消費下降外，股、樓先後步向調整，加上貿易戰困擾，企業對資本投資變得審慎，打工仔開始擔心收入不穩，這些都會壓抑消費意欲。長此下去，經濟逆轉的結果，必定是裁員減薪，甚至掀起結業潮。



更令人憂慮的是，港府是否充分掌握樓市調整的風險。要知道，目前樓價雖較高位有所調整，但仍處一般市民仍難以負擔的水平。可別忘記，所謂的剛性需求，與住屋者的承擔能力是分不開的。若然經濟景氣逆轉，失業率飆升，市民的置業需求和負擔能力皆會下降，一旦出現全球金融危機，樓價崩圍，後果嚴重。



思來想去，港府昧於形勢，不懂居安思危，一味等運到，才是當今香港的最大隱患。等到危機出現才亡羊補牢，只怕為時已晚！

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