中遠海運國際：海岸石油清盤料影響不大

中遠海運國際(00517)公布，從媒體報告中得悉，海岸石油(新加坡)已於2018年12月13日提交債權人自願清盤申請，以申請清盤。海岸石油新加坡為該公司非直接全資附屬公司 Sinfeng Marine Services Pte. Ltd.(新峰航運服務有限公司)的主要供應商。



董事會預期，鑑於新峰公司的利潤貢獻極少，董事會目前預期海岸石油新加坡的清盤將不會對造成任何重大不利影響。

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