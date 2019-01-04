東方日報B2：人行放水萬五億救經濟　三年來最強力度

中國經濟增長乏力，人民銀行趁農曆新年前全面下調存款準備金率1個百分點，釋放1.5萬億元人民幣(下同)資金救經濟，為2016年3月以來再次全面降準。銀行界指出，人行「放水」行動較預期早，意味經濟下行壓力大，一旦中美貿易談判未達共識，人行或更頻密降準，展望今年內地「放水」空間多達4.5萬億元。



人行於周五(1月4日)傍晚公布今年首次降準行動，分別將於1月15日及25日下調金融機構存款準備金率各0.5個百分點，大型與中小型銀行的存款準備金率將分別由14.5%及12.5%，降至13.5%及11.5%。



另外，由於人行公布不再為提供予銀行的中期借貸便利(MLF)續期，相關因素抵銷後將釋放8,000億元長期資金。



中期借貸便利即人行提供資金予銀行的渠道之一，人行指是次以降準的形式置換銀行的MLF，將會降低銀行約200億元資金成本，有助實體經濟，降低市場融資成本，而且對沖農曆新年之前的資金波動，有利銀行體系保持資金充裕。



事實上，經濟學家普遍認為大型銀行的存款準備金率仍然有很大的下調空間，意味今年降準行動陸續有來。星展銀行(香港)高級經濟師周洪禮指出，是次降準力度反映內地整體經濟下行速度較預期快，人行貨幣政策更寬鬆，需要預早於農曆新年前向市場投放長期資金，惟中美貿易戰令市場仍存不穩定因素，市場普遍料人行今年內再降準2至3次。



他續稱，若中美兩國於九十日貿易談判限期內無正面結果，不排除人行年內將增加降準次數，但力度不會過大，否則觸發市場恐慌。下調存款準備金亦未必能全面惠及中小企，內地將進一步推財政刺激政策，如大規模減稅措施。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，人行降準有助短期市場氣氛，但長遠實際效用仍要視乎資金能否惠及中小企，或受貿易戰影響企業。由於美國加息預期降溫，中美利率差距對人民幣造成的壓力亦隨之減少，粗略估算人行今年仍有2至3個百分點的降準空間，即是再放水3萬億至4.5萬億元。



不過，亦有分析質疑降準釋放的資金有多少能夠流入實體經濟。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷坦言對降準作用持保留態度，但預期人行今年有機會再降準1至2次，因為中國傾向促使銀行降低融資利率，近年「債轉股」等措施亦反映當局偏好用行政手段「放水」。再者，降準可以降低國內債市的息率，減少企業融資成本，反觀直接減息則要面對資產泡沫的副作用。



澳新銀行高級經濟師王蕊展望，內地在4月、7月和12月將再次降準，而每次降準幅度約0.5至1個百分點，金融政策亦將由以往「去槓桿」及「穩槓桿」，在今年改為「優化槓桿」，即是改善社會上的融資結構，以更有效運用資金支持經濟。



儘管人民銀行指本月分兩步實施降準，是為兼顧內外均衡，有助保持人民幣匯價穩定。然而，周五公布措施之後，離岸人民幣在5分鐘之內急插超過一百點子，低見6.8824兌每美元，每百港元兌87.72元人民幣。



周洪禮則認為，內地力保人民幣「7算」關口的信號強烈，相信降準不會輕易引發投資者恐慌性沽空人民幣，同時人行過去一年已封鎖大部分「走資渠道」，年內跌破7算的機會仍屬輕微。



王蕊亦表示，人行降準對人民幣匯價的影響遠不及減息，相信今次降準對匯價壓力不會太大。

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