鮑威爾：幣策無既定方向　聯儲局將保持耐性

美國聯儲局主席鮑威爾周五發表講話，指貨幣政策沒有既定方向，強調「尤其是目前通脹低迷，我們將保持耐性，以觀察經濟變化。」



他續說，聯儲局如果發現縮減資產負債表計劃帶來問題，將「毫不猶豫」作出改變，但不相信縮表是近期市場波動的主要原因。



另外，鮑威爾表示，如果美國總統特朗普要求他辭職，他也不會這樣做，亦指暫未安排跟特朗普會面的時間。



對於美國經濟，鮑威爾認為去年經濟良好，對於今年亦感正面，因為數據基調向好，包括就業強勁；工資增長令人滿意等。

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