歐股收市急升　德國DAX飆升逾3.3%

歐洲股市收市急彈。英國富時100指數收報6,837點，升144點或2.16%；法國CAC指數收報4,737點，升125點或2.72%；德國DAX指數收報10,767點，升351點或3.37%。



對於近期股市動盪，美國聯儲局主席鮑威爾講話偏鴿，對市場有安撫作用。鮑威爾表示，當局將時刻準備着調整政策立場，並會保持耐性。



中美緊張貿易關係稍為緩和，中國商務部確認，中美雙方將於1月7日至8日展開貿易談判。有關消息刺激對中國業務敞口較高的行業相關股份做好，包括基礎資源股及汽車股等。

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