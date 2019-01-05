葉尚志：招金礦業反覆緩升

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，踏入2019年，港股在去年第4季表現出來的階段性平衡狀態隨即受到考驗。國指已率先破底而落，創22個月新低，跌穿了過去六個月的橫盤區間10,000至11,000點範圍，出現進一步伸延去年總體向下發展的趨勢。



全球經濟增長仍在放慢，最新公布包括南韓、中國以及法國的12月製造業PMI指數，都跌低於50進入收縮水平，消息深化了市場對於經濟前景的憂慮，相信對股市構成的壓力將進一步加劇，港股也有展開新一輪下行行情的機會。



個股方面，招金礦業(01818)去年第4季開始跟隨金價逐步上升，雖然全球通脹未見升溫，但隨着市場避險情緒增加，加上聯儲局加息步伐放緩，有助降低持金成本，估計情況將有利招金延續升勢，建議可關注順勢買入的機會。



目前，以紐約期金走勢看，由去年第4季確認升穿1,200美元後，已逐步形成一浪高於一波的發展模式，並且在去年12月下旬聯儲局暗示加息步伐將放緩的刺激下，強化並延續升勢，估計紐約期金有進一步挑戰1,350美元的傾向。



另一方面，由於市場避險情緒加劇升溫，黃金相關股成為了股市資金在擠壓時的流入對象，在現時市場仍充斥着不明朗因素，相信黃金相關股將會繼續是市場焦點。建議可於8元以下買入，止蝕於7.2元，目標看9.2元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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