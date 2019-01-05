鄺民彬：汽車股料弱勢難改

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，多個地區的經濟數據均見疲弱，當中，中國、馬來西亞及南韓的12月製造業PMI均於50的盛衰分界線之下。在避險情緒主導下，資金繼續流入防守性資產。美國十年期國債跌穿2.7厘關口，日圓匯價創半年新高，而紐約期金亦一度升至自去年6月中以來的收市新高。



另外，美股將於本月展開新一輪業績期，不過根據FactSet資料顯示，預期今年標指成分企業的盈利增長，已由去年9月底時估計的近10%降至不足8%，更遠低於2018年的逾兩成升幅，反映市場對企業的盈利前景並不樂觀，或將限制股市表現。



內地汽車股再現沽壓，主要由於車輛購置稅率維持於10%不變，令早前市場憧憬削減稅率以提振車市的期望落空。事實上，近期內地汽車銷售已持續不濟，根據中汽協數據，11月中國的汽車產銷量分別按年跌19%及14%，而2018年的銷售更有機會按年下跌3%，為28年以來首次。



根據國統局數據，去年首十一個月，內地規模以上的汽車製造業利潤總額亦按年減少6%，較上半年的升4.9%明顯回落。由於經濟下滑不利消費意欲，加上股樓回調削弱財富效應，料中國汽車業前景仍需要面臨較大挑戰，汽車股弱勢難改。



雖然近期中美貿易戰已出現降溫迹象，惟市場未有受落，相反投資者對環球經濟增長放緩的憂慮有增無減。同時，短期內，外圍仍有英國脫歐表決等不明朗因素影響。由於市場欠缺信心，料風險市場繼續受壓，港股下行壓力大，或須下試去年低位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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