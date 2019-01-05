美股中段：道指曾升逾800點　騰訊ADR升穿320元

美國聯儲局主席鮑威爾講話立場偏鴿，有安撫市場的作用，投資者憧憬加息步伐放慢，美股三大指數升幅進一步擴大。道指最新報23,451點，升761點或3.36%，盤中最多升832點；標指最新報2,530點，升82點或3.37%；納指最新報6,734點，升271點或4.2%。



大型科技股反彈，Facebook及蘋果公司齊齊上漲逾4%；Netflix急升近一成；亞馬遜亦升近6%，報1,589.73美元。



港股ADR表現做好，按比例計算，現報25,953點，升327點。滙豐控股ADR折合報65.43港元，較港收市升1.68%；騰訊控股ADR折合報321.13元，較港收市升3.39%。



鮑威爾周五發表講話，指貨幣政策沒有既定方向，強調「尤其是目前通脹低迷，我們將保持耐性，以觀察經濟變化。」他續說，聯儲局如果發現縮減資產負債表計劃帶來問題，將「毫不猶豫」作出改變，但不相信縮表是近期市場波動的主要原因。



數據方面，美國12月份新增非農業職位由11月的17.6萬個，大增至31.2萬個，遠高過經濟師預期18.4萬個，增幅創10個月新高，反映當地經濟基調強勁，緩和此前市場對環球經濟回軟的憂慮。



對於後市，美銀美林預測非常準確的「牛熊指標」最近跌至1.8，進入「極端熊市」水平，為股市「買入信號」。該行首席投資策略師Michael Hartnett稱，這是自2016年6月英國公投脫歐以來，首次觸發風險資產「買入信號」。



Brooks Macdonald副投資總監Edward Park表示，投資者對美國經濟增長與股市估值低殘大惑不解，但他相信若經濟數據維持相對正面，股市全年不會維持負數。

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