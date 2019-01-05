特朗普：準備好美國政府停擺「數年」

由於美國國會未能就興建美墨邊境圍牆撥款達成共識，聯邦政府自12月21日起陷入局部停擺。美國總統特朗普周五在新聞新布會上表示，已經準備好美國政府停擺數月，甚至是數年，強調美國需要國土邊境的安全。



他指，將不會簽署任何沒有邊境圍牆撥款的法案，直言正考慮宣布國家進入緊急狀態，以為邊界牆獲得資金。



宣布國家進入緊急狀態是美國總統規避國會的一種手段。如果特朗普採取這一行動，將引發民主黨人的強烈反對，民主黨人可能會將其視為一種越權。



值得留意，他在新聞新布會上多次強調，邊境圍牆將由鋼鐵，而不是以混凝土來建造，指美國鋼鐵質素良好。有關言論刺激鋼鐵股份周五急升。AK Steel全日急升13.78%；美國鋼鐵亦急漲逾一成；Nucor收漲約半成。

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