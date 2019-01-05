1周10大銀行新聞：人幣定存可望保本？

1周10大銀行新聞如下：

1.新加坡油企清盤 港星十銀行30億凍過水

油價急跌衝擊石油相關企業經營環境，影響蔓延到香港銀行！油企海岸石油(Coastal Oil)系內新加坡公司申請自動清盤，星展銀行(香港)及渣打銀行(香港)已相繼入稟香港高等法院追討涉及的貸款。消息指，事件牽涉星港兩地至少10家銀行，總金額約30億港元。有香港銀行更隨即全面清查油企客戶及相關貸款，擔憂「火燒連環船」！



2.星展憂油災損企業 貸款審慎

新加坡油企清盤或累及香港銀行，星展銀行(香港)董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生周一表示，近期油價急跌為個別公司帶來損失，但不會就個別事件作出評論，強調該行整體撥備仍健康，會按市場走勢審視貸款組合。



3.人行放水萬五億救經濟

中國經濟增長乏力，人民銀行趁農曆新年前全面下調存款準備金率1個百分點，釋放1.5萬億元人民幣資金救經濟，為2016年3月以來再次全面降準。銀行界指出，人行「放水」行動較預期早，意味經濟下行壓力大，一旦中美貿易談判未達共識，人行或更頻密降準，展望2019年內地「放水」空間多達4.5萬億元人民幣。



4.人幣定存博有升有息

離岸人民幣兌港元匯價2018年顯著下跌，以去年初的1年期人民幣定期存款息率最高4厘計算，當時敍做人民幣定存的市民變相「賺息蝕價」，全年虧損約1.6%，回報跑輸港元存款。不過，專家預期2019年美元匯價強勢不再，對人民幣走勢樂觀，「人仔」定存依然可視為保本之選。



5.滙豐加港元美元定存息

滙豐銀行周三起至1月底推出港元及美元新資金定期存款優惠，適用於過去3個月平均全面理財總值達780萬元的尚玉客戶。該行上調其3個月及6個月的港元定存息40點子至2.2厘及2.4厘，3個月及6個月期的美元定存息則上調至2.8厘及3厘。



6.滙豐稱冠2018年現樓按揭市場

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，2018年共錄得9.88萬宗現樓按揭登記，按年增加2.6%，其中滙豐銀行以26.2%的市佔率，連續第3年稱冠現樓按揭市場。



7.MPF僅港幣基金跑贏

環球金融市場表現欠佳，強積金受託人富達表示，2018年香港強積金各類別中，只有港幣貨幣基金跑贏其他類別，全年錄得0.89%正回報。不過，該行建議一眾年輕「打工仔」勿因避險而完全放棄投資股票基金，應保持一定比例於股票配置。



8.亞洲區通脹弱 央行需警惕

亞洲多國經濟增長前景黯淡，拖累物價通脹乏力。滙豐警告，區內正面對委靡不振的通脹問題，提醒亞洲央行官員須多加警醒。有經濟師則指，區內央行要減息應對問題，否則一旦出現通縮，將與經濟下滑形成惡性循環。



9.渣打2月調升股票佣金

對小額投資者而言，「股票佣金」固然是愈低愈好。但渣打銀行（香港）預告，其股票交易服務將於2019年2月18日起加價，其中港股網上交易取消「不設最低佣金收費」，其他服務收費加幅亦相當顯著。



10.比特幣全年冧7成 恐一文不值

2018年為比特幣10歲誕辰，惟過去1年歷盡不利消息纏繞，價格全年累跌68%至3,865美元。

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