二手成交：嘉徑苑減價至618萬元沽　低市價

世紀21奇豐物業大圍分行經理王兆昌表示，新近促成大圍嘉徑苑B座低層04室成交，實用面積650方呎，三房連套房間隔，座向西北，外望內園景，原開價630萬港元，放盤2個月，減價12萬元，最終以618萬元獲上車客承接，實用呎價9,507元，屬低市價成交。



據了解，原業主於2008年1月購入單位，作價138.9萬元，持貨10年，帳面獲利479.1萬元，升值約3.4倍。

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