1周10大科技新聞：新iPhone將提升鏡頭精準度？

1周10大科技新聞如下：

1.淡市救亡！iPhone XI或採用ToF精準鏡頭

為挽救去年旗艦手機iPhone Xs銷情不佳，外媒引述消息報道，新一代的iPhone XI或配備精準度更高的3D相機傳感器(ToF)，以達到更快速的人臉解鎖，以及創建3D模型等。



從iPhone X開始，蘋果公司(Apple Inc.)在前置鏡頭採用結構光技術，通過30,000多個肉眼不可見的光點投影臉部，繪製人臉3D成像。有了ToF鏡頭，可以直接生成精準度更高的3D成像，大大提升手機面部解鎖的安全性。



2.分析員：Apple今年面臨3大問題！

外媒報道，加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Market)分析師Amit Daryanani表示，踏入2019年，蘋果公司(Apple Inc.)將面臨3大問題，務必嚴正注視。3大問題包括1、會否重新考慮定價策略？如提供租賃選擇，以擴大覆蓋範圍。2、會否推新串流媒體服務？3、會否重新評估資本配置？如公司可能會上調股息，甚至展開更有力的併購。



3.華為揚威俄國！手機市佔達31% 超三星做「一哥」

俄羅斯媒體報道，華為2018年10月在俄羅斯出售284萬部智能手機，銷售金額約169億盧比，市場佔有率達31%，超越南韓電子巨頭三星電子，成為當地手機市佔率第一。



據市場研究機構Counterpoint Research數據，2018年三星在俄羅斯智能手機市場第2季的市場份額為30%，華為一直緊隨其後，並在去年10月超越三星，主因是華為推出Mate 20系列，三星在高端手機市場優勢不復存在。



4.三星申請無人機專利 擬用手機操控

外媒報道，三星向美國專利商標局累計提交多項無人機專利申請。該申請是針對可摺疊的無人駕駛飛行器，其具有摺疊臂和由兩部分組成的機身。無人機還配備一系列傳感器，包括鏡頭、陀螺儀、加速度計及氣壓計。



據了解，三星正試圖創造一款小巧、可摺疊、且實用的無人機。據文件的圖紙，用家可以用三星智能手機控制無人機，因為沒有專用控制器。不過，從智能手機上駕駛無人機，往往缺乏精確控制無人駕駛飛機所需的觸覺反饋。



5.社交音樂App「音遇」再獲融資 估值逾15.6億

內媒報道，內地熱爆短視訊應用抖音同系的音樂社交App音遇完成數千萬美元融資，由紅杉資本和高榕資本領投，令該應用最新估值逾2億美元(逾15.6億港元)。



音遇App是一款手機K歌社交軟件，2018年4月完成由今日頭條投資的數百萬元人民幣天使輪融資。其全稱北京三個逗號科技，成立於2017年11月。資料顯示，在iOS App Store社交應用榜，音遇目前排行第一，超過小紅書。據QuestMobile數據，截至2018年12月16日，音遇日活躍用戶數85萬。



6.保時捷硬撼電動車市場 純電超跑70萬入場

保時捷硬撼電動車市場！首部電動車名為Taycan，以純電超跑姿態亮相，售價傳由9萬至13萬美元(約70.2萬至101.4萬港元)。據官方數據，其零百(0-62 mph)加速時間為3.5秒，滿電後的續航近500公里。消息指，該純電超跑將有3款細分車型，低配版售價9萬美元，中配版為4s(四驅版本)，高配版售價超過13萬美元。首批車輛有望在2019年面世，有傳每部訂金2,500美元(約1.95萬港元)。



7.內地牛油果進口6年增千倍 海南初創研種苗創商機

根據中國海關統計，2017年牛油果進口中國達3.21萬噸，是2011年的一千多倍，進口額首次突破1億美元(約7.8億港元)。有見及此，海南初創企業「愛我農業」與國家級熱帶農業研究所合作，引進牛油果種苗並在內地完成品種本地化、生產繁育和銷售。目前「愛我農業」分別在海南儋州及廣東江門建設牛油果種苗生產工廠，年產量合共達120萬株，其二代抗根病種苗將於2019年上市。



8.三星可捲曲電視屏專利曝光 電視機革命將至？

外媒報道，隨着新一屆國際國際消費電子產品展覽2019臨近，三星的一項可捲曲有機發光二極體(OLED)顯示屏技術專利在網上曝光，料未來將會與LG的可捲曲電視屏技術正面交鋒。



報道指，三星的專利技術包括屏幕兩側捲筒的創新設計，捲筒提供機械結構支撐。與垂直的安裝方式相比，三星專利技術讓柔性顯示屏在水平面維持平坦，但這方式對工藝的挑戰也很大。



9.三星擬開發智能運動鞋

外媒報道，目前在可穿戴設備方面，三星已經推出包括智能手錶和手環、服裝傳感器等硬件設備，近日曝光的2項專利顯示，其計劃推出一套放置在鞋內的傳感器設備，以幫助運動員提高訓練效率。



這些專利是三星C&T公司在2018年8月向南韓知識產權局申請，包括背面搭載傳感器的運動鞋渲染圖，鞋由皮革和合成材料製成，後方配備可拉動裝置，可以隨時開關運動鞋的智能功能。



10.傳比特大陸擬賣「挖礦場」 公司拒評

內媒報道，虛擬貨幣挖礦機生產廠商比特大陸(Bitmain)計劃叫停旗下挖礦業務，近期正將挖礦機大平賣及將「挖礦場」易手。公司代表回應指，對假設的傳言均不置評。



近日有關比特大陸的負面傳聞四起，早前有傳公司行政總裁吳忌寒和詹克團或將同時卸任；另有市場消息指公司大裁員，涉及新加坡、台灣、上海及北京的員工，裁員比例逾50%。

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