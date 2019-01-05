二手成交：海逸豪園累劈380萬元成交

利嘉閣地產皇牌屋苑海逸分行(B組)首席聯席董事潘立信表示，最新促成紅磡海逸豪園9座中低層H室成交，實用面積約900方呎，建築面積約1,107方呎，三房連套房及士多房間隔，外望公園景，原開價1,980萬港元，多番議價後以1,600萬沽出，減價380萬元或約19%，實用呎價約17,777元。



據了解，原業主於2005年3月以約629萬元購入，帳面獲利約971萬元，升值約1.5倍。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/