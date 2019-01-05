新盤部署：陳永傑料1月樓市或現小陽春

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，觀塘凱滙第2期新一輪銷售，該行客戶出席率高約8成，但由於項目已開售一段時間，餘貨選擇漸少，估計周六(5日)售逾40伙。



對於該盤的佣金爭議，他指，事件已解決，感謝發展商迅速回應，和氣生財。



陳續說，踏入新一年，外圍氣氛有轉變迹象，隨着人行降準、美股回升及中美貿易戰緩和，加上發展商積極推新盤引發購買力，均有利香港樓市回穩；估計1月樓市有機會出現小陽春，其中一手新盤全月料錄2,000宗成交，二手市場介乎3,000至3,500宗。

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