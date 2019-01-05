傳Apollo擬購通用電氣旗下飛機租賃業務

外電引述消息報道，私募股權公司Apollo Global Management與銀行討論債務融資，計劃部分或全盤收購通用電氣(General Electric)的飛機租賃業務，估值可達400億美元。



消息指，Apollo已與銀行會面，以確保約300億美元的融資，將用作收購。



通用的Capital Aviation Services(GECAS)是全球最大的飛機租賃公司之一。據官方網站，公司擁有近2,000架飛機；其在2015年以18億美元收購Milestone Aviation Group後，是直升機市場的重要參與者。

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