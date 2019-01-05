花旗：中國第4季GDP恐跌穿6.5%　料貨幣政策進一步放鬆

對於中國人民銀行放水，外電報道，花旗集團認為，內地是次全面降準釋放的流動性相當可觀，屬定向寬鬆而非大水漫灌，表明穩健的貨幣政策立場或已被放棄。



花旗經濟學家劉利剛、余向榮等在報告指，中國第4季GDP增速可能在多年以來首次跌穿6.5%；是次超出市場預期的降準舉動，反映當局相當擔心經濟放緩。



該行相信，在經濟下行壓力下，中國的貨幣政策會進一步放鬆；雖然目前下調存貸款利率不在人行日程上，但若聯儲局在2019年暫停或放慢加息步伐，減息可能性就會愈來愈大。



另外，野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺在報告指，僅開閘放水，不足以阻止經濟增速繼續下滑，降準雖然有幫助，但難以扭轉乾坤；中國需要鼓勵地方政府、國企、私營部門及居民將錢花在有意義的領域，以促進總需求，尤其是基礎設施建設和樓市；估計中國今年上半年經濟增長會大幅惡化，政府推出的刺激措施會愈發激進；一二線城市樓市鬆綁的關鍵措施，估計要待至第2季甚至更晚才會推出，屆時增速才有機會企穩或輕微反彈。



陸估計，人行今年總共還會降準150點子；另會通過中期借貸便利(MLF)或定向中期借貸便利(TMLF)等提供更多流動性；預期人行會採取一切可能的措施，穩定銀行間利率和債券殖利率，並確保政府的刺激措施資金充裕，但減息的可能性很細。



人行在日前公布全面下調金融機構存款準備金率1個百分點。是次降準將釋放約1.5萬億元人民幣資金，加上即將開展的定向中期借貸便利操作和普惠金融定向降準動態考核所釋放的資金，再考慮今年第1季到期的中期借貸便利不再續做的因素後，淨釋放長期資金約8,000億元人民幣。

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