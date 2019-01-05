租務實錄：美孚新邨三房戶月租2.35萬元

香港置業西九龍美孚七期分行營業經理林桂新表示，荔枝角美孚新邨恒柏道6號中層B室，三房間隔，向西南望內園景，實用面積約656方呎，建築面積約900方呎，以約2.5萬元放租約3星期，獲區內客洽詢，議價後減至2.35萬元租出，實用呎租約35.8元。



據悉，租客心儀單位設有傢俬，間隔實用，故睇樓3次即承租。



資料顯示，業主於2011年2月以約520萬元購入單位，租金回報率約5.4厘。

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