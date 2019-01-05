荃灣中心累減至368萬元沽　創逾1年新低

中原地產高級分行經理何偉明表示，荃灣中心錄屋苑2019年首宗成交，為3座低層H室，實用面積324方呎，原則一房間隔，已改作兩房，2018年10月放盤叫價468萬港元，累減100萬元，剛以368萬元成交，實用呎價11,358元，樓價回到2017年底水平，創逾1年新低。



買家為用家；原業主於1993年以93萬元買入單位，帳面獲利275萬元，升值約3倍。

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