大埔天鑽料下周開賣　睇樓客擬斥600萬元上車

中國海外地產董事總經理游偉光表示，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽周六(5日)參觀氣氛踴躍，集團會因應市場反應考慮加推單位，不排除有加價空間，預計下周發售。



對於財政司司長陳茂波指合適機會時會考慮放寬按揭成數，游認為，若落實對買家及發展商而言均屬正面。



睇樓客趙先生表示，現於馬鞍山租樓住，有置業需要，見該盤開價合理，故來參觀一下。他指，若合心水的話，預算以600萬港元買兩房單位上車。對於港府考慮在合適機會時放寬按揭成數限制，他認為，首期鬆動一些屬好事，期望9成按保上限擴至500萬元；銀行按揭上限增至7成。



【14：41】天鑽開放示範單位 現場有人龍

今年首個開價全新盤大埔天鑽，周六(5日)首個周末開放示範單位予公眾參觀。現場所見，下午睇樓客絡繹不絕，並現排隊等睇樓人龍，氣氛熱鬧。另外，大批地產代理聚集撈客。



該盤首張價單推出324伙，實用面積377至761方呎，價單呎價13,114至17,012元，買家可享最高18.5%總折扣，折實呎價由10,688至13,864元，首批單位折實平均呎價約12,800元。一房入場單位售價438.8萬元，為10座2E室，實用面積379方呎。

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