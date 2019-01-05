美聯：12月純車位註冊量創33個月新低

純車位市場交投連跌6個月。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，純車位註冊量於2018年6月錄1,348宗後持續下跌，11月跌至377宗，12月份進一步減少約5%至358宗，創2016年3月後的近33個月新低。



該行高級經理張蓓蕾指出，2018年全年純車位註冊量錄9,565宗，按年減少約3.3%。跌幅主要來自100萬港元或以下個案。去年100萬元或以下純車位註冊量錄2,221宗，按年減少約32.3%；逾100萬至200萬元個案相對平穩，錄4,549宗，按年微升約0.9%；逾200萬元個案按年增加約33.1%，至2,795宗。

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