二手成交：寶林邨未補價戶減價逾13萬元售

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，新近錄得將軍澳寶林邨寶智樓高層04室成交，實用面積490方呎，可間兩房，原業主於2018年12月以未補地價的350萬港元放盤，累減13.2萬元，減幅近4%，終以未補地價的336.8萬元成交，買家為區外綠表客，實用呎價6,873元。



原業主於2005年以23.6萬元購入上址，帳面獲利313.2萬元，升值逾13倍。

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