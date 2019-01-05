【地產專題】屯門二線盤半年冧價兩成　重返2017

新居屋抽籤結果塵埃落定，向隅的申請者陸續回流二手市場，成為2019年的入市新動力，尤其熱捧呎價低水的屯門盤。據《東網》統計，區內10個二線上車盤中，不少入場盤叫價重返2017年水平，其中最平實用呎價8,000港元有找，過去半年冧價近兩成。



【居屋兆安苑入門盤跌價百萬】

在該些屯門二線物業之中，呎價最平首推鄰近置樂花園的早期居屋兆安苑。中原曾俊賢指，該屋苑現時入門盤叫價430萬元，呎價7,638元。據悉，該盤價位已重返2017年中水平，相比2018年中高位時530萬元的入場叫價，更跌價達100萬元。



同區另一平價二線盤，可揀屯門碼頭區的居屋兆山苑，祥益謝澤銘指，現時入門盤為一個實用面積546方呎的單位，自由市場叫價420萬元，回到2017年底價，實用呎價僅7,692元，較去年高位時入場叫價普遍五球以上，回落達16%。



事實上，受惠港珠澳大橋效應，鄰近屯門至赤鱲角連接路出入口的兆山苑，在去年旺市時A座曾有同類單位於自由市場以520萬元破頂價易手，實用呎價高逾9,500元，直逼1萬元關口。



至於食正西鐵優勢的居屋兆康苑，美聯梁浩文稱，屋苑L座高層兩房戶2018年12月成交價曾失守四球，補價後以395萬元售出。他續指，現時自由市場有疑似事故單位以四球放盤，實用呎價9,000元有找，屬屋苑最平放盤。交吉入場盤叫450萬元，實用呎價9,454元，較去年中高位回落14.4%。據成交資料，該高價成交為兆寧閣S座中層兩房戶，自由市場以525.8萬元易手，實用呎價11,763元。



私樓方面，現時屯門市中心一帶的指標上車盤屯門市廣場及屯門時代廣場，最平放盤實用呎價至少13,000餘元。相比之下，鄰近輕鐵景峰站的偉景花園，屬區內呎價最平私樓之一。



去年底該屋苑C座高層兩房戶，2個月累劈逾21%，終以408萬元易手，實用呎價回落至10,794元，回到2017年底價。據成交資料，屋苑同類兩房去年中做價最高曾升至480萬元，實用呎價11,765元。祥益謝澤銘指，近月平價盤消化後，現時入場叫價回升至460萬元，實用呎價11,031元。



【利寶叫價較高位回落近兩成】

謝氏續指，比較附近的居屋景峰花園，目前自由市場入場盤最平叫410萬元，實用呎價10,276元，同樣重返2017年底水平。



屯門區銀碼最細的二線盤，非「置樂三寶」即萬寶大廈、利寶大廈及麗寶大廈莫屬。中原李梅芬指，現時以利寶大廈最平，入門盤為實用面積234方呎，叫價308萬元，較高位最平放盤叫價急跌逾18%，重回2017年價。



惟同區其他二線屋苑凱德花園、康景花園及翠林花園，高位跌幅不及居屋顯著，目前入場叫價398萬至430萬元，呎價12,000餘至13,000餘元。代理指，上述3個屋苑叫價仍屬2018年價位。

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