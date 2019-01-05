投資動向：金融市場黑天鵝乍現

2019年首周全球金融市場風雨飄搖，差劣的經濟數據伴隨企業盈利倒退等負面消息，震動股、匯、債和商品市場。可以預見，今年全球經濟衰退機會率大，投資者必須高度防備金融「黑天鵝」來襲，引發市場極端波動，一發不可收拾！



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●歐洲政局不穩威脅全球

2019年全球市場震盪源頭並非單一，而是圍繞歐、美、中國、新興市場諸多不穩定因素。

先講歐洲，雖然歐洲央行一如預期在2018年底停止買債，惟今年是否會落實縮表加息，仍存變數，尤其最近歐洲多國出現示威，法國「黃背心」事件最矚目，引發民眾上街示威遊行和騷亂，首都巴黎幾近癱瘓。若「黃背心」效應在歐洲遍地開花，歐洲政治陷入一片苦海，將成為重擊全球金融市場的一隻「黑天鵝」！



此外，英國政府原定於2019年3月29日正式與歐盟分手(即所謂「脫歐」)，可一直面對龐大反對壓力，更掀起英國政壇動盪。到底限期前英國能否順利表決脫歐協議，存在着不明朗因素，一旦失敗收場，英國變成「無序」脫歐，勢會增加英國經濟的風險，環球金融市場亦無寧日！



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●美經濟恐急轉直下

上月中旬開始，歐、美的零售股遭遇拋售潮，其中美國的零售股正處於2008年金融海嘯以來最差行情。事緣近季歐、美地區零售數據開始放緩，在美國減稅效應減退、經濟增長轉弱影響下，消費需求勢受衝擊，加上中美貿易戰下，美國企業要搬到中國以外的地方生產，令當地製造業生產成本上升，競爭力被削弱，惡性循環下，只怕最終美國會引火自焚。



以全美最大的消費電子品牌蘋果公司為例，新產品銷情未如理想已是公開事實，最近更向下修訂今季營運收入預測，變相發盈警。就連代表着美國高端製造業產品銷情的超級巨企，銷售增長亦已無以為繼，可見美國製造業前景如何。



當美國聯同其他國家針對中國製造業作出連串行動過後，中國製造業在產業鏈上的反制行動，必然對美國製造業造成衝擊。



由此可見，投資者須提防，美國經濟本身就是一個計時炸彈。尤其是經歷了2018年大規模減稅後，特朗普用以刺激經濟的板斧恐怕不多，效果亦不會如前。美國經濟快速走下坡，或成為今年金融市場一隻重磅黑天鵝！



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●聯儲局權威遭削弱

美國聯儲局2018年12月會議決定加息四分之一厘，漠視了此前總統特朗普多次表達不希望聯儲局加息損害經濟增長的意願。議息結果不到一周，便傳來特朗普曾考慮將鮑威爾革職消息。雖然其後白宮官員及財長均出來否認，又指特朗普將與鮑威爾舉行會晤，以釋疑慮。



事實上，如今美國在與中國進行貿易談判，美國經濟亦開始現疲弱迹象，美股走勢不對勁，特朗普需要聯儲局維持弱美元政策，以支持經濟增長方便爭取更好的談判條件，如何說服聯儲局在貨幣政策上作配合，未來須予以高度注視。



特朗普上任以來，已不止一次撤換政府高層官員，若聯儲局真的不買帳，特朗普會否使橫手逼鮑威爾自己走人，可能性不容抹殺。惟以特朗普為達目的剷除異己作風，意味2019年聯儲局肯定乃是非之年，鮑威爾主席之位是否可保，聯儲局決策會否被政治化，已令美國的貨幣政策和金融市場穩定蒙上一片心理陰影，一旦出現不幸的事，震盪難以想見！



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●中國債務危機隨時爆

2018下半年開始，中國經濟增長已開始放緩，連續兩季下跌後，2019年初，承接經濟連續兩季放緩之勢，加上中美貿易談判可能會拖到2月下旬先有定案，從最近官方及非官方公布的製造業採購經理指數，皆跌穿盛衰分界線來推斷，幾可肯定第一季經濟數據會持續轉差，加重中資股估值下調的壓力。



令人擔心的是，率先反映經濟表現的人民幣，最終仍難逃「保七」考驗，一旦失敗，信心危機將會惡化，金融市場後續的連鎖反應實在難以預料。



雖然過去兩年，中國已經積極去槓桿，不過，企業違約問題還是愈演愈烈，這波救民企之行動，亦必然會加重銀行體系壓力，風險未及時疏導的話，爆發債災的後果不堪設想。



國際評級公司標準普爾早前便發出警告，指貿易戰背景下，中國經濟出現信貸快速擴張的風險。這些年居民儲備下降，無論是銀行抑或居民，不少資產被套牢在房地產上。



一旦債務高企的房地產業率先出事，只怕官方一直在排除可能性的金融系統性風險，終歸要爆發，並對中國及全球經濟造成重大的打擊。



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●散戶宜減持股票保實力

環球金融市場風雨飄搖，想避險，離不開兩大選擇。首先，增持現金。雖然歐洲和中國都加不到息，美國本輪升息周期可能亦會提早完結，顯示在全球經濟景氣下滑之下，利率上升之勢阻力甚大。



不過，信心危機下，資金風險胃納大降，減持股票，增持現金，保留實力，亦未嘗不是應對極端市況來臨的自保方法。



另一選擇是將部分資金押注黃金，此舉其中一個出發點，是看淡美元。始終過去一年支持美元強勢的因素已告終，美國經濟若走下坡，不但聯儲局要暫停加息，更可能再鬆銀根以作支持。所以先別着眼於金價可升多少，在於防守角度，金價不失為避險對象。難怪近日美股大幅波動，金價卻能突圍而上，近日曾逼近每安士1,300美元關。



金價若突破1,300美元，下一較大阻力在1,350美元，支持位1,270美元。過去，美國國債、日圓、瑞朗及債券ETF也能充當避險角色，可這次非常金融危機，個別傳統避險資產亦失效，也許是長期量寬扭曲下的結果，真正的修正大浪還在後頭。總之2019年是只求平安，不求富貴之年！



東方產經專欄作者 錢修

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