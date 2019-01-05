Netflix獲唱好　料升多最少三成

網絡電視Netflix股價周五(1月4日)勁升9.72%，至297.57美元，全周累漲16.2%。該股並獲分析員唱好，是「FAANG」五大科技股，即Facebook、Apple、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet中，風險較低的一隻。



當中，高盛的分析員形容Netflix是風險與回報比例最高的科技股之一，給予目標價400美元，較周五收市價有逾34%上漲空間。Imperial Capital分析員米勒更給予Netflix目標價459美元，是華爾街最牛預測之一，並呼籲投資者忽視圍繞「FAANG」的「雜音」，專注於核心基本因素，而Netflix的基本因素相當健康。



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