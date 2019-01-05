「加國巴菲特」身家491億　慳家過股神！

加拿大帕蒂森農業(Pattison Agriculture)創始人帕蒂森(Jim Pattison)離開加拿大，幾乎冇人識得佢。但呢位當地第三大富豪卻有着「加拿大巴菲」特嘅稱號，而上月喺當地多倫多市舉行嘅加拿大星光大道名人入選儀式上，有份出席嘅正版美國股神巴菲特就開玩笑地說：「返到家鄉奧馬哈，我被稱為美國嘅帕蒂森。」



儘管帕蒂森堅持巴菲特對佢嘅評價過高，但帕蒂森個人發迹過程絕對傳奇。佢可以話係一個天生嘅推銷能手，早喺7歲時，他就開始挨家挨戶地推銷農業種子，到十幾歲嘅時候，喺短短幾年時間內，打敗一眾成年人，成為《星期六晚郵報》嘅最佳推銷員，為該報贏得最多訂閱客戶。



佢成年後嘅第一份職業喺一位二手車銷售員，喺上世紀嘅1961年時，佢問加拿大銀行借得4萬加元，成功買下通用汽車旗下汽車品牌龐蒂亞克(Pontiac)經銷權，由銷售員進身到商人之列，開始佢嘅經商傳奇。



現時帕蒂森農業擁有近74億美元資產，主要經銷John Deere品牌嘅農業機械，如農作物收割機，服務2,100萬英畝嘅農田，集團並已喺85個國家開展業務。帕蒂森做生意，與股神巴菲特嘅投資同樣出色，佢從超市、木材，漁業、肯德基家鄉雞嘅一次性包裝以至加拿大各地嘅廣告牌等生意都不會放過，而且只要佢睇中有商機，都是不屈不撓地去做。



除此之外，佢並擁有蜚聲國際嘅「健力士世界紀錄大全」、「信不信由你」和規模龐大嘅里普利娛樂帝國(Ripley Entertainment)。



據外媒統計，佢個人財富達63億美元(約491億港元)；但呢位90歲嘅億萬富豪，只駕駛一輛銀色貨卡車穿梭加拿大嘅鄉村，而佢會喺卡車後座時刻擺放着一個睡袋和深紅色嘅枕頭，如果搵唔到旅館過夜，就索性喺車上瞓番晚。



今時今日，帕蒂森最喜歡嘅工作仍然係二手車推銷員。佢仲話，如果必須嘅話，佢可以隨時返去，再做番呢份工作。絲絲相信，日常生活如此節儉，就連一向以慳家見稱嘅股神巴菲特也自愧不如吧？



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