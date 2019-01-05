Pokémon GO繼續勁爆！去年收入逾62億

外媒報道指，知名AR(擴增實境)手遊Pokémon GO在去年收入接近8億美元(約62.4億港元)，憑藉不斷的推陳出新，讓這款已經發布兩年的手遊，卻仍有不俗的玩家數量，去年日均營收達到220萬美元(約172萬港元)。



據悉，Pokémon GO主要收入來源是日本和美國玩家，美國玩家去年貢獻2.62億美元，日本玩家則貢獻2.39億美元，目前這款遊戲累計收入已經超過22億美元，肯有可能在今年突破30億。



不過，Pokémon GO在中國區仍然沒有開放，依然是鎖區狀態，雖然熱度不及剛發行時的現象級時代，但是仍有不少內地玩家都睇望它可以登陸中國。



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