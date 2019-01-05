報告：上海吸科研人才能力遠勝香港

創科發展已經成為世界各地重點發展領域。職場社交平台領英(LinkedIn)中國發布的報告顯示，上海已經成為長三角地區最吸引高水平人才的城市。事實上，對於環球高科技人才而言，上海「磁吸效應」顯現；相對而言，香港缺乏科研政策，難與上海比併。



領英中國用戶篩選出長三角地區的49.5萬個高水平人才樣本，和11.8萬個數碼人才，進行就業狀況、行業分布、人才特徵和流動特點等分析研究，結果顯示在長三角的九大代表性城市中，上海市人才的綜合實力最強，國際及港澳台大學高水平和數碼人才流入佔比高達32%。



所謂數碼人才，是指具備大數據、「互聯網+」、人工智能、智能製造等多個領域發展的重要人才，可推動數碼經濟發展。



另外，一份名為《2018全球科學家「理想之城」調查報告》也顯示，上海已成為全球科學家最理想的中國工作城市。科技創新資源和硬件優秀，是上海對全球科學家的主要吸引力，上海目前正形成對全球科研人才的「磁吸效應」。



香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，香港只主力發展基本科技應用，缺乏全面且具規劃的科研政策。此外，不論在人才或市場等配套層面，香港政府都未有加大力度推行。香港的科研市場佔有率微不足道，再加上高科技精英寥寥可數，香港科研發展難與上海比併。



另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，政府思維保守，一直停留在金融經濟主導的舒適圈，未能容納金融業以外的新經濟體系。



兩人均認為，目前僅靠政府投放資金，未能帶動創科行業整體發展。政府或需重新思考科研發展的定位，訂立長遠計劃，並致力吸引國際龍頭企業進駐，開闊國際視野及提升香港科研在世界上的地位，以便創造良好的科研環境，輸入更多精英人才來港。



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