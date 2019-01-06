東方日報B2：鮑威爾突然跪低　美上半年勢難加息

聯儲局主席鮑威爾加息立場軟化，上周五(4日)暗示若經濟轉差不排除暫停加息，會細心聆聽市場訊息並靈活調整政策。鮑威爾發放或減慢加息的「鴿派」言論，加上美國就業數據強勁及憧憬中美貿易談判進展，道指當日飆746點，收報23,433點。摩根大通將當局今年加息次數預測由三次降至兩次，並料當局7月份之前維持利率不變。



鮑威爾與前朝耶倫和伯南克一同出席座談會時表示，鑑於通脹低迷，當局會保持耐性，以觀察經濟變化，沒有預設加息路線。



他以2016年聯儲局的行動作為例子，當年中國經濟放慢疑慮觸發金融市場動盪，同年當局僅於12月加息一次，未有如計劃般加息數次，指出雖然不知道今年的情況是否與2016年如出一轍，但當局準備好迅速及靈活地調整政策，於必要時運用所有工具支持經濟。



對於有意見認為當局縮減資產負債表是引發跌市的原因之一，鮑威爾回應稱不認為縮表具有重大影響，但若得出的結論變得不一樣時，會毫不猶豫地作出改變。



克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾同於上周五稱，由於沒迹象顯示通脹會超標，加上當局短期基準利率已貼近中性水平，當局毋須急於加息。



事實上，聯儲局上月加息0.25厘，聯邦基金利率上調到介乎2.25厘至2.5厘，並計劃今年加息兩次。不過，隨着股市下瀉、外圍經濟疲弱，以及美國經濟數據參差，市場開始出現當局應停止加息的呼聲。



Macropolicy Perspectives總裁科羅納多認為，「耐性」一詞是暫停加息的暗示，估計當局3月不會加息。Berenberg資本市場經濟師團隊預期，當局今年僅加息一次，之後利率會維持不變直至2020年底。



與此同時，美國就業數據強勁下，利率期貨顯示，當局今年維持利率不變或加息的機會率，由上周四的51%升至72%；減息的機會率則由上周四的49%降至28%。



美股上周五顯著上揚，三大指數均收復前一天失地，標指收市漲84點，報2,531點；納指亦漲275點，報6,738點。Netflix單日勁升9.72%，蘋果公司(Apple Inc.)亦反彈4.27%。全周計，道指、標指和納指分別升1.61%、1.86%和2.34%，乃三大指數自11月以來首次連升兩周。



美國銀行上周四報告指，該行的牛熊指標自2016年英國脫歐公投以來首次出現買入信號，首選包括美國和歐洲高息債、美國小型股，以及中國和德國股票，這些資產經過近期拋售潮後看來已「非常超賣」。該行又看好標指本月會重上2,650點，即較上周五收市漲4.7%。



港股美國預託證券(ADR)上周五表現向上，滙豐控股(00005)收報65.2元，較港收市升0.85元；騰訊控股(00700)收報318.24元，升7.64元。按比例計相當於恒指升285點。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm