陳鳳珠：中國經濟持續下行

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，踏入2019年，港股曾失守25,000點關口，而成交仍然偏弱，雖然早前中美兩國表示就貿易協商取得進展，但市場仍然觀望雙方於科技創新或通訊網絡等方面的發展，因此陰霾尚未完全消除。



內地去年第3季經濟增速放緩至6.5%，料第4季國內生產總值按年增幅或低於6.5%水平，而今年的經濟增長目標或會下調。踏入新一年，市場早前估計內地有機會因經濟下行壓力上升而實施略為寬鬆的貨幣政策，結果中央上周五收市後果然出手。



去年底，人行增設「定向中期借貸便利」(TMLF)，以支持小微企業及民企的長期資金來源，TMLF資金可使用3年，且操作利率較中期借貸便利(MLF)的利率優惠。近年人行設立不少較為靈活的貨幣工具以保持市場的流動性合理充裕，並持續作出調整，令貨幣政策更具彈性。



繼定向降準後，實施TMLF無疑是要刺激資金落入小微企及民企，繼而進入實體經濟。估計首季人行或會通過定向降準或TMLF等方式以支持市場的流動性，而人行亦宣布今年起調整普惠金融定向降準的小型及微型企業貸款考核標準，料有利於擴大普惠金融定向降準優惠政策的覆蓋面。



另外，國家領導人亦重申，繼續推動經濟向高質量發展，強調減稅降費政策要落地生根，並要激發企業創新創造活力，同時要如期完成農村脫貧任務，料今年或會有更多扶持措施推出。



早前全國人大常委會通過授權國務院提前下達部分新增地方政府債務限額決定，2019年地方政府新增一般債務限額為5,800億元人民幣，新增專項債務限額為8,100億元人民幣，共1.39萬億元人民幣，相信有助支持項目投資。倘若內地的投資、內需等回穩，將對經濟帶來支持。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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