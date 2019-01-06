御峰理財：被動型投資的利與弊

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，被動型投資追求的是與大市同步，不求額外的回報。評級機構穆迪曾於2017年初指出當時被動投資的產品，包括ETF(交易所買賣基金)及指數基金，已佔總資產管理規模28.5%，而預期在2021至2024年間，美國市場的被動型投資資產管理規模將超過主動型投資。



吸引投資者蜂擁而至的其中一個原因，是管理費便宜。市面上不少指數基金主打以低管理費作招徠，如某隻以追蹤標普500指數的ETF為例，其開支比率僅為0.04%。畢竟，由於被動投資並不需依靠基金管理團隊的判斷，加上隨着資產管理規模擴大，更可帶來規模經濟(Economies of scale)的好處，使開支比率進一步降低。



然而，並非人人欣賞被動型投資。曾有投資機構策略師斷言，被動型投資較馬克思主義更妨礙資本市場運作。此說法雖有點譁眾取寵，但卻有一定道理。因為被動投資者買入熱門指數產品，不是基於基本因素，而是基於低管理費。要是有過多的資金流進，將令指數成分股出現不合理溢價。此外，資金流入及流出使被動型基金需要買賣一系列指數成分股，因而加劇了該類股份的相關性。



事實上，包括一直倡議被動型投資的大旗手、亦是領航投資創辦者約翰‧柏格指，不宜大部分投資者都進行被動型投資。他說：「如果每個人都參與指數產品，只能用混亂、災難來形容這些情況，市場將會失效。」



不過，被動型投資盛行，不代表主動型投資時代的結束。在去年中，有投資機構分析了羅素3000的股票，發現要是某隻股票加入的指數愈多，其市帳率將會是愈高，即估值愈貴。加入少於75個指數的股票平均市帳率為1.75倍，而加入多於200個指數的股票平均市帳率則是3.67倍。



更值得留意的是，加入較少指數的股票，與加入較多指數的股票相比，在過去12個月表現較佳。因此，市場仍有不少滄海遺珠給主動型投資者發掘，這是被動型投資不能取代的。

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